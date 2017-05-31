В КНР задержали активиста, расследовавшего нарушения на заводе Иванки Трамп

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Мужчину, который вел расследование нарушений условий труда на китайской фабрике, производящей обувь для бренда дочери президента США Дональда Трампа Иванки, был задержан в КНР, еще двое пропали без вести, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на китайскую правозащитную организацию China Labor Watch.

Как сообщает агентство со ссылкой на генерального директора правозащитной организации Ли Цяна, Хуа Хайфэн был задержан в провинции Цзянси на юго-востоке Китая по подозрению в незаконном использовании подслушивающих устройств. Он добавил, что задержанный, как и двое пропавших, вели расследовании в отношении фабрики, на которой производится обувь для бренда Иванки Трамп и других западных брендов.

"Мы обращаемся к президенту США Трампу, самой Иванке Трамп, а также к относящейся к ней компании выступить в защиту и освободить наших активистов", — сообщила China Labor Watch агентству Рейтер.

Как передает агентство Ассошиэйтед Пресс, глава организации сообщил, что связь с активистами была потеряна на выходных. По его мнению, их удерживает полиция или фабрика, чтобы "к ним не было доступа". Сообщается, что China Labor Watch готовила публикацию отчета в июне.