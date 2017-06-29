В МИД назвали сообщения о задержании в Одессе "российского шпиона" вбросом

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Сообщения о том, что в Одессе был задержан якобы российский шпион, являются информационным вбросом, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы не могли пройти мимо, и я хотела бы прокомментировать очередной антироссийский информационный вброс, который был сделан на Украине. Речь идет о том, что в последние дни украинские СМИ обсуждают очередной информационный вброс от службы безопасности Украины относительно задержания в Одессе гражданина Ткаченко", — сказала Захарова.

Она отметила, что, по сообщениям украинским СМИ, его подозревают в противоправной деятельности.

"При этом в адрес генерального консульства Российской Федерации в Одессе и его сотрудников прозвучали провокационные обвинения, которые базируются на ничем не подтвержденном заявлении упомянутого гражданина, который был, как мы понимаем, просто назначен СБУ московским шпионом, заявления о том, что им руководят якобы чуть ли не непосредственно российские дипломаты. Это абсолютная ерунда", — добавила Мария Захарова.