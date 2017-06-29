СМИ: Трамп готов обсудить с Путиным уступки в отношении России

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп попросил своих помощников подумать над тем, что может быть предложено в качестве неких уступок президенту РФ Владимиру Путину в ходе первой личной встречи двух лидеров, пишет газета The Guardian со ссылкой на двух бывших чиновников, знакомых с ситуацией.

Как сообщил один из источников издания, сотрудникам Совета национальной безопасности США было дано задание подготовить "разработки" для первой встречи Путина и Трампа, включая возвращение двух дипломатических комплексов, доступ к которым был закрыт в рамках антироссийских санкций, принятых администрацией экс-президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года.

По данным The Guardian, пока неизвестно, что могут попросить Путина предложить взамен. Сообщается, что представители СНБ и госдепа оказывают сильное сопротивление по поводу односторонних уступок со стороны США, направленных на улучшение характера отношений между двумя странами.

"Их попросили подготовить разработки, но существует сопротивление тому, что что-то должно быть предложено без получения чего-то взамен", — заявил знакомый с ситуацией чиновник.

Внутри администрации президента США также наблюдается несогласие с желанием Трампа лично встретиться с Путиным. Некоторые чиновники утверждают, что эта встреча должна быть короткой и носить неофициальный характер, учитывая ведущиеся расследования о "связях с Россией" президента Трампа.

Ранее представитель администрации США сообщил РИА Новости, что в Белом доме по-прежнему не подтверждают встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях G20 в Гамбурге. Как пишет Guardian, представитель СНБ при Белом доме Майкл Энтон заявил, что встреча между двумя лидерами "пока еще не установлена в каком-либо формате".

Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду сообщил, что Россия исходит из того, что контакт Трампа и Путина на полях G20 состоится.

Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помощник российского президента Юрий Ушаков, комментируя арест российской собственности в США, заявил, что Москва учитывает внутренние трудности президента США Дональда Трампа, но без реакции это не оставит, если Вашингтон ничего не сделает.