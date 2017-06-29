Военные выбили террористов ИГ* с территории соборной мечети в Мосуле

КАИР, 29 июн — РИА Новости. Иракские правительственные силы выбили боевиков ИГ* с территории в центре Мосула, на которой стояла взорванная радикалами соборная мечеть города, об этом в четверг заявило объединенное командование операции.

В операции по штурму разрушенного комплекса храма участвовали бойцы управления антитеррора Ирака.

Террористы на минувшей неделе подорвали главную мечеть Мосула ан-Нури во время продвижения военных к ней. Из этой мечети в июле 2014 года главарь ИГ* Абу Бакр аль-Багдади провозгласил "халифат" на захваченных территориях и объявил себя правителем.

По словам премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади, подрыв соборной мечети ан-Нури в Мосуле террористами ИГ* является их официальным признанием своего поражения.

Ранее сообщалось, что иракские военные приготовились к решающему штурму центра Мосула, где держать оборону остались менее 200 боевиков ИГ*.

*террористическая группировка, запрещенная в России