Власти Израиля решили досрочно освободить экс-премьера Ольмерта

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 июн — РИА Новости. Израильская комиссия по помилованию согласилась досрочно освободить бывшего премьер-министра страны Эхуда Ольмерта, который больше года отбывает тюремный срок за коррупцию, передает Десятый канал местного телевидения.

Отставной политик, которому исполнился 71 год, может выйти на свободу уже в воскресенье, если прокуратура не обжалует вердикт.

"Собравшись сегодня утром, комиссия по помилованиям… решила на треть сократить срок заключения бывшего главы правительства. Прокуратура, как ожидается, подаст апелляцию и запросит отсрочки в исполнении", — сообщил телеканал.

Ольмерт попал в тюрьму по обвинению в получении взяток за содействие в строительстве престижного жилого комплекса в Иерусалиме. Первый в истории Израиля премьер, оказавшийся за решеткой, недавно столкнулся с новыми подозрениями — в разглашении государственной тайны при работе с готовящимися к публикации мемуарами.

На прошлой неделе он попал в больницу с жалобами на боли в области груди. Во время госпитализации, которая продолжалась несколько дней, целый ряд израильских политиков выступил с призывом досрочно освободить экс-премьера, напомнив, в том числе о его заслугах перед государством.

Правительство Израиля он возглавил в 2006 году после того, как его предшественник и однопартиец Ариэль Шарон перенес инсульт и впал в кому. Трехлетнее премьерство Ольмерта, который позиционировал себя как политик левоцентристского толка, было ознаменовано реанимацией мирных переговоров с палестинцами и Сирией, Второй ливанской войной, которую большинство израильтян считает неудачной, и масштабным вторжением в сектор Газа, где погибли свыше тысячи палестинцев.