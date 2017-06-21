ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июн — РИА Новости. Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт (2006-2009) был доставлен в больницу из тюрьмы, где отбывает наказание за коррупцию, сообщил Второй канал местного телевидения.

Причиной госпитализации стали жалобы 71-летнего политика на боли в груди, однако медики, по данным телевидения, исключили вероятность сердечного приступа.

"После поступления в больницу пациент был направлен на полное медицинское обследование", — цитирует канал Арнона Афека, замдиректора клиники "Шиба", расположенной недалеко от Тель-Авива.

Ольмерт, по словам доктора, находится в сознании и общается с медицинским персоналом.

Он попал в тюрьму по обвинению в получении взяток за содействие в строительстве престижного жилого комплекса в Иерусалиме. Первый в истории Израиля премьер, оказавшийся за решеткой, добивается досрочного освобождения, но недавно столкнулся с новыми подозрениями — в разглашении государственной тайны при работе с готовящимися к публикации мемуарами.

Правительство Израиля он возглавил в 2006 году после того, как его предшественник и однопартиец Ариэль Шарон перенес инсульт и впал в кому. Трехлетнее премьерство Ольмерта, который позиционировал себя как политик левоцентристского толка, было ознаменовано реанимацией мирных переговоров с палестинцами и Сирией, Второй ливанской войной, которую большинство израильтян считает неудачной, и масштабным вторжением в сектор Газа, где погибли свыше 1 тысячи палестинцев.