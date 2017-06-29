Генсек НАТО прокомментировал регулярные перехваты самолетов над Балтикой

БРЮССЕЛЬ, 29 июн – РИА Новости, Владимир Добровольский. Большая часть перехватов самолетов, которые проводятся ВВС стран НАТО и РФ над Балтийским морем, выполняются профессионально и безопасным образом, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Большая часть перехватов в Балтийском регионе совершается профессионально и безопасно обеими сторонами. Не нужно смешивать перехваты, которые являются обычной процедурой идентификации самолетов, с опасными ситуациями", — сказал Столтенберг журналистам перед заседанием министров обороны стран-членов НАТО.

По его словам, "перехват самолета – это обычная процедура, но иногда они совершаются непрофессионально и создают опасность". "Поэтому мы изучаем возможности повышения безопасности в регионе Балтийского моря", — отметил генсек.

Он вновь приветствовал инициативу Финляндии по проведению встреч международной экспертной группы по повышению безопасности в районе Балтики, в которую, по его словам, входят "Швеция, Финляндия, Балтийские страны, НАТО и некоторые другие организации и страны".

"Они работают над тем, как можно повысить безопасность в Балтийском регионе, что включает вопросы использования транспондеров и, конечно, вопросы должного поведения пилотов, чтобы при наличии большего числа военных самолетов в воздухе, учений и перехватов все проводилось безопасным образом", — заявил Столтенберг.

Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.