В Донецке при обстреле со стороны украинских силовиков погиб мирный житель

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2017 (235)

ДОНЕЦК, 28 июн — РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела со стороны украинских силовиков на западе Донецка, сообщили в минобороны ДНР.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с полуночи 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа". Однако стороны уже обвинили друг друга в обстрелах.

"В 16:50 в результате обстрела подразделениями ВСУ поселка Старомихайловка погиб мирный житель 1961 года рождения. Обстрел велся из минометов калибром 120 миллиметров и БМП с направления Красногоровки", — сказал журналистам представитель минобороны ДНР.

По его словам, по Старомихайловке было выпущено 20 мин.

"Мы связываем данный обстрел с той же провокацией, которая была спланирована при участии замначальника полиции Донецкой области", — добавили в ведомстве.

Ранее в минобороны ДНР сообщили об обстреле со стороны украинских силовиков подконтрольной Киеву Красногоровки.