Захарченко: Киев не соблюдал ни одно из объявленных в Донбассе перемирий

ДОНЕЦК, 28 июн — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что украинские силовики не соблюдали полноценно ни один из объявленных в Донбассе режимов прекращения огня.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о начале очередного перемирия в Донбассе. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа". Однако стороны уже обвинили друг друга в обстрелах.

"Хоть и говорят очередное, "хлебное перемирие", сколько тех перемирий было? Ни одно из них перемирием не было", — сказал Захарченко в ходе прямой линии с жителями Донбасса в эфире одного из местных телеканалов.

Он также считает, что от предстоящих выборов президента Украины ничего хорошего жителям Донбасса ждать не приходится. "У нас идет полноценная гражданская война, поэтому любое политическое изменение на Украине нам ничем хорошим не грозит. Но все угрозы нужно встречать с высокоподнятой головой", — заявил глава ДНР.