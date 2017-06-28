В ДНР комендантский час отменят только после прекращения войны в Донбассе

ДОНЕЦК, 28 июн — РИА Новости. Комендантский час в самопровозглашенной Донецкой народной республике будет отменен только после завершения боевых действий в Донбассе, заявил глава ДНР Александр Захарченко.

"Комендантский час отменять не будем. Боевые действия не закончились. Комендантский час — это безопасность вас, ваших детей, нашей страны. Относитесь с пониманием… Как будет победа, через три дня после победы мы отменим комендантский час", — сказал Захарченко в ходе прямой линии с жителями Донбасса в эфире одного из местных телеканалов.

Комендантский час в ДНР был введен в 2014 году с началом боевых действий в Донбассе. Он действует с 23:00 до 5:00.