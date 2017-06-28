Почти 90 тысяч человек получили паспорта ДНР с марта 2016 года

ДОНЕЦК, 28 июн — РИА Новости. Почти 90 тысяч человек получили паспорта самопровозглашенной Донецкой народной республики с марта 2016 года, сообщил в среду глава ДНР Александр Захарченко.

С 16 марта 2016 года в ДНР начали выдачу собственных паспортов. Сначала их получали подростки по достижении 16 лет. С июля прошлого года в ДНР перешли к массовой выдаче документов. В феврале 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах.

"По состоянию на 22 июня было принято 97 тысяч заявок (на получение паспорта ДНР — ред.), порядка 87 тысяч уже выполнено", — сказал Захарченко в ходе прямой линии с жителями Донбасса в эфире одного их местных телеканалов.