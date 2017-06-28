Эксперт: новый вирус-вымогатель опаснее вируса WannaCry

ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. Новый вирус-вымогатель, поразивший компьютеры в ряде стран мира, гораздо опаснее, чем недавняя эпидемия похожей зловредной программы WannaCry, считает Мег Кинг, директор проекта по цифровому будущему в Центре Вудро Вильсона в Вашингтоне.

"Эта программа-вымогатель — то, чем хотел быть вирус WannaCry. Она более сложная, она поразила намного более крупные цели и остановила крупные компании", — считает Кинг.

Глобальная атака вируса-вымогателя во вторник поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

Согласно первым сообщениям, активированный во вторник злоумышленниками вирус-шифровальщик был отнесен к уже известному семейству вымогателей Petya, однако позднее выяснилось, что речь идет о новом семействе вредоносного ПО с существенно отличающейся функциональностью. "Лаборатория Касперского" окрестила новый вирус ExPetr.

Вирус блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах, сообщили РИА Новости в компании Group-IB. Атака началась во вторник около 11.00. По данным СМИ, на 18.00 биткоин-кошелек, который был указан для перевода средств вымогателям, получил девять переводов. С учетом комиссии за переводы пострадавшие перевели хакерам порядка 2,7 тысячи долларов.

По данным антивирусной компании ESET, атака началась с Украины, которая больше других стран пострадала от нее. Согласно рейтингу компании по странам, пострадавшим от вируса, на втором месте после Украины — Италия, на третьем — Израиль. В первую десятку также вошли Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Германия. Россия в данном списке заняла 14-е место.