В Донецкой области силовики обстреляли беспилотник ОБСЕ

ДОНЕЦК, 28 июн — РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь из стрелкового оружия по беспилотному летательному аппарату Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории Донецкой области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы СММ ОБСЕ.

По его данным, инцидент произошел 26 июня.

"Со своей позиции в одном километре к западу от подконтрольного правительству села Затишное в 64 километрах к юго-западу от Донецка во время управления полетом беспилотного летательного миниаппарата команда СММ услышала десять выстрелов из стрелкового оружия… По оценке наблюдателей, огонь был направлен непосредственно на беспилотный летательный аппарат", — сказал представитель СММ.

По его словам, спустя около 20 минут к патрулю миссии подошел офицер ВС Украины и заявил, что ему не сообщили о полете беспилотного летательного аппарата, огонь открыл один военный из его подразделения.

В пресс-службе добавили, что ОБСЕ заранее уведомила Совместный центр по контролю и координации о запланированном полете в этом районе. Летательный аппарат не получил повреждений.

Кроме того, 26 июня миссия ОБСЕ зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с полуночи 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.