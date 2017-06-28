Тень "газовой войны": смогут ли США потеснить Россию на европейском рынке

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и его российский коллега Сергей Лавров встречаются в Краснодаре, чтобы обсудить взаимодействие двух стран в рамках "Группы двадцати". Саммит "Двадцатки" пройдет 7-8 июля в Гамбурге, и председательствовать на нем будет ФРГ.

К традиционным наболевшим темам — Украина, Сирия, борьба с международным терроризмом, проблемы европейской безопасности — добавляется еще одна, не менее острая: разгоревшаяся между Берлином, Веной и Вашингтоном дискуссия о расширении антироссийских санкций.

На сайте германского внешнеполитического ведомства было размещено заявление, сделанное Габриэлем и канцлером Австрии Кристианом Керном, в котором они весьма резко высказались против намерения американских сенаторов ввести новые ограничительные меры против России.

© AP Photo / dpa/Kay Nietfeld Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль выступает за введение новых санкций против России. Июнь 2017 © AP Photo / dpa/Kay Nietfeld Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль выступает за введение новых санкций против России. Июнь 2017

Политрейдерство

Новые санкции угрожают европейским компаниям штрафами за участие в совместных с Россией проектах, нацеленных на развитие энергоснабжения Европы, — Габриэль и Керн сочли их незаконными. Их возмутило, что законопроект ссылался на план по продаже американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европе, и, таким образом, речь неприкрыто идет о "зачистке" европейского рынка от российских поставок газа в пользу американских. По мнению министра и канцлера, санкции не должны вводиться в экономических интересах страны-инициатора.

"Угрозы штрафами компаниям в Германии, Австрии и других европейских странах, работающих на американском рынке, из-за того, что они участвуют в газовых проектах, таких как "Северный поток — 2" с Россией, вносят совершенно новое и очень негативное качество в европейско-американские отношения", — было сказано в совместном заявлении Зигмара Габриэля и Кристиана Керна.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что федеральный канцлер Ангела Меркель поддерживает заявление Габриэля и Керна.

Сенат США расширение санкций против России, которые идут в одном пакете с ограничительными мерами в отношении Ирана, утвердил, после чего законопроект поступил в Палату представителей.

Вашингтон на пятнадцатом месте

Демарш двух крупных европейских политиков создает впечатление, что в Европе созданы предпосылки для разрастания новой экономической "войны", полем боя для которой может стать европейский газовый рынок.

Почти полтора года назад — в феврале 2016-го — от американского терминала по экспорту сжиженного газа Sabine Pass компании Chtniere отчалило первое судно с грузом СПГ. Предполагалось, что половина всего сжиженного газа из США будет поставляться в Европу. Называлась цифра в 45 миллиардов кубических метров — то есть около 10% всего объема европейского потребления природного газа.

Результат, однако, оказался куда скромнее. Как следует из статистического обзора британской компании BP, за весь минувший год Соединенные Штаты экспортировали только 4,4 миллиарда кубометров СПГ, из которых на европейском рынке удалось продать лишь 0,5 миллиарда кубометров. Причем США проиграли не только поставщикам трубопроводного газа, но и других странам-конкурентам, торгующим СПГ. В общем объеме поставок сжиженного газа в Европу доля американцев не превысила 13%.

Основными поставщиками СПГ в мире являются Катар, Австралия, Малайзия, Нигерия и Индонезия. Россия в списке экспортеров сжиженного газа занимает восьмую строчку, продавая 14 миллиардов кубометров в год. США — на пятнадцатом месте.

© AFP 2017 / Karim Jaafar Работа крупнейшего промышленного центра Катара по производству сжиженного природного газа Рас-Лаффан. 2017 © AFP 2017 / Karim Jaafar Работа крупнейшего промышленного центра Катара по производству сжиженного природного газа Рас-Лаффан. 2017

Основные импортеры — страны Азиатско-Тихоокеанского региона: Япония, Южная Корея, Китай, Индия, Тайвань. В Европе больше всего СПГ приобретают Испания и Великобритания. Основными европейскими покупателями американского сжиженного газа стали Португалия, Испания, Италия и Турция. Однако в итоге все страны Европы и Евразии вместе взятые покрыли за счет американских поставок менее 0,01% своих потребностей в сжиженном природном газе.

Неудачу на европейском рынке американские поставщики отчасти восполнили продажей СПГ в другие регионы мира: 1,5 миллиарда кубометров доставили в страны Южной и Центральной Америки, один миллиард — в АТР, 0,7 миллиарда — в Канаду и Мексику, 0,5 миллиарда — на Ближний Восток. Но общий объем продаж все равно вышел более чем скромным.

В США нет "Газпрома"

Страны Европейского союза, заботясь о своей энергетической безопасности, стремятся диверсифицировать закупки энергоносителей. Развитие инфраструктуры по приему сжиженного газа — часть этой программы. За последние годы в Европе построено более двух десятков мощностей по разжижению (регазификации) СПГ, создаются и плавучие мобильные установки, которые при необходимости могут быть передислоцированы в другие места на побережье.

Сжиженный природный газ обладает, по сравнению с трубопроводным, рядом преимуществ. Он невоспламеним — таким образом, его транспортировка считается технически менее опасной. Перевозка СПГ осуществляется морскими судами (каждый день в Мировом океане находится не менее 170 судов со сжиженным газом), и логистика получается более гибкой: в любой момент судно может быть перенаправлено в новый пункт назначения — туда, где покупатель предложит лучшие условия.

© AP Photo / Lukasz Szelemej, file Судно, доставляющее сжиженный природный газ из Катара в Польшу © AP Photo / Lukasz Szelemej, file Судно, доставляющее сжиженный природный газ из Катара в Польшу

Этой мобильностью в минувшем году неоднократно пользовались американские экспортеры СПГ, и в результате их товар, отправленный в Европу, оказывался где-нибудь в Латинской Америке или в Китае.

Однако есть свои немалые преимущества и у трубы. Жестко связывая поставщика с потребителем, трубопровод избавляет обоих от многих дополнительных усилий и затрат. Если себестоимость трубопроводного газа в точке доставки складывается из расходов на его добычу и перекачку в пункт назначения, то себестоимость СПГ включает в себя доставку газа к месту его сжижения, само сжижение, перевозку морем, регазификацию и перекачку к потребителю.

Таким образом, отказ от трубопроводного российского в пользу американского сжиженного газа неминуемо означает для европейских потребителей повышение цен на это углеводородное сырье.

При этом надо учесть, что, к примеру, в Соединенных Штатах внутренний газовый рынок диверсифицирован. Множество добывающих компаний продает газ на сырьевых биржах, и изначальной его ценой для экспортеров является именно биржевая цена, которая зависит не только от текущей конъюнктуры, включающей в себя цены на нефть, но и от колебаний спроса и предложения на рынке. Поэтому резкое наращивание объемов экспорта природного газа неминуемо влечет такое же резкое его подорожание и для внутренних нужд — в самой Америке.

"Газовая война" или политические игры?

Ни о какой "газовой войне" между Россией и США на европейском рынке речь не идет и не может идти по той простой причине, что не могут воевать Давид с Голиафом, считает генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. Американский сжиженный газ в обозримой перспективе никак не может стать альтернативой российскому трубопроводному газу по целому ряду причин.

Это показал первый год попыток США выйти на европейский газовый рынок: в итоге Штаты в 2016 году снизили объемы производства своего природного газа на 2,5%, а Россия увеличила их на 0,5%. И хотя Америка за весь минувший год добыла почти на 170 миллиардов кубометров газа больше, чем Россия, тенденция налицо: Соединенным Штатам приходится сокращать производство, тогда как России ничто не мешает его наращивать.

"Попытка интервенции США на газовый рынок Европы неминуемо тут же отразится на карманах американских потребителей, и это заставит газодобывающие компании сокращать его производство. Похожая ситуация возникла недавно в Австралии, где увеличение объемов продажи СПГ привело к тому, что в самой стране цена на газ подскочила выше той, по которой Австралия продавала его Японии. В итоге власти вынуждены были принять решение о сокращении импорта газа", — говорит Сергей Правосудов.

При нынешних мировых ценах на энергоносители Соединенные Штаты отправляют СПГ в Европу в убыток себе, и это стоит расценивать лишь как сугубо политическое действо, считает он. Попытки США ограничить взаимодействие европейских компаний с российскими, в том числе по развитию газопровода "Северный поток — 2", того же свойства: они направлены на сокращение российско-европейского партнерства в целом и не имеют какой-либо экономической подоплеки.

Цель — в 2040 году

Россия связана с Европой не только сетью трубопроводов, но и долговременными контрактами на поставку газа, сумма которых приближается к 140 миллиардам долларов. При этом российская ценовая политика в газовой сфере за последние годы претерпела значительные изменения, и теперь она стала более гибкой, чем раньше. Если бы она была столь же гибкой лет 10 назад, то газового спора с Украиной в 2009-м удалось бы избежать, считает президент Фонда "Институт энергетики и финансов" Леонид Григорьев.

По его словам, сегодня по всему миру идет активное строительство терминалов по сжижению и разжижению природного газа, что через несколько лет может привести к переизбытку СПГ на мировом рынке, а затем к его стабилизации. И к 2040 году рынки сжиженного и трубопроводного газа могут сравняться, считают аналитики.

"Что же касается конкретной ситуации с "Северным потоко — 2", то в Европе рассчитывают на то, доставляемый по третьей нитке этого трубопровода газ сможет компенсировать уменьшение объемов поставок от сокращения добычи на старейшем месторождении в районе Гронингена (Нидерланды). Но у американцев свой расчет: если эта труба за пару лет не будет построена, то они за это время смогут увеличить свои экспортные возможности по поставкам СПГ в Европу и таким образом занять этот сегмент рынка. То есть речь идет о борьбе за вполне конкретный участок в некоторой перспективе", — поясняет Леонид Григорьев.

© AFP 2017 / Eric Piermont Подписание соглашения о финансировании "Северного потока-2" между Nord Stream 2 AG и европейскими партнерами в Париже © AFP 2017 / Eric Piermont Подписание соглашения о финансировании "Северного потока-2" между Nord Stream 2 AG и европейскими партнерами в Париже

Европе больше не предлагают "пряников"

Демарш германского и австрийского политиков может означать, что в Европе начинают понимать: экономическому доминированию США в этой части света приходит конец, убежден президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Президент Дональд Трамп провозгласил курс на отказ Америки от участия в невыгодных ей торгово-экономических и политических союзах, США вышли из Транстихоокеанского партнерства, Североамериканской зоны свободной торговли NAFTA, Парижского договора. При этом они продолжают требовать от своих европейских партнеров солидарности в соблюдении общих с ними интересов, но уже за свой счет.

"При прежних американских администрациях призывы к солидарности в западном блоке всегда сопровождались какими-то альтернативами в виде предложений партнерства, снятия конкурентных ограничений, открытия новых рынков. Сейчас таких альтернатив им никто не предлагает, более того, США взяли курс на создание у себя дополнительных рабочих мест, вытеснение с американского рынка иностранных товаров, а призывы остаются прежними. Разумеется, это не может устраивать европейцев", — говорит Дмитрий Абзалов.

Германия и Австрия не ориентируются на импорт СПГ, им выгоднее по-прежнему получать российский газ и вместе с Россией развивать трубопроводную сеть в Европе. Расширение "Северного потока — 2" дает Германии дополнительные перспективы, позволяя стать своего рода распорядителем российского газа в Европе. А политические игры с антироссийскими санкциями, препятствующие такому развитию, противоречат национальным интересам европейских стран.