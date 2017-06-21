В Германии напомнили о неизменности позиции по антироссийским санкциям США

БЕРЛИН, 21 июн — РИА Новости, Маргарита Костив. Позиция ФРГ по санкциям США в отношении России из-за ситуации на Украине не изменилась, Берлин выступил только против законопроекта Сената, заявил официальный представитель МИД Мартин Шефер.

Министерство финансов США во вторник расширило список санкций в отношении компаний и физлиц из РФ и Донбасса из-за ситуации на Украине. В список попали чиновники из России и Донбасса, а также двое представителей байк-клуба "Ночные волки". В этот же день президент США Дональд Трамп принял в Вашингтоне лидера Украины Петра Порошенко.

"Критика главы МИД, правительства Германии, а также канцлера Австрии касалась части предложенного Сенатом законопроекта, он еще не стал законом… То, что вчера было решено параллельно с визитом президента Украины в Вашингтон (расширение санкций против РФ), никак с этим не связано", — сказал он на брифинге в среду, добавив, что "что одно другому не противоречит".

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн осудили проект новых санкций США, в котором, как они отметили, речь идет "о продаже американского сжиженного газа и выдавливании поставок российского природного газа на европейском рынке". Цель этого состоит в том, чтобы "обеспечить работу в нефтяной и газовой промышленности в США", отмечается в документе. Габриэль и Керн убеждены, что политические санкционные инструменты не должны быть связаны с экономическими интересами. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что канцлер Ангела Меркель поддерживает заявление Габриэля и Керна.