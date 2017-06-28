В Швейцарии задержали четырех человек по подозрению в связях с террористами

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Полиция Швейцарии задержала четырех человек по подозрению в связях с террористическими организациями, в частности "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), передает агентство Франс Пресс со ссылкой на офис генерального прокурора Швейцарии (OAG)

По данным OAG, три человека были задержаны в кантоне Во в пятницу и субботу. Их подозревают в "нарушении запрета на такие группировки, как "Аль-Каида" (запрещена в РФ), ИГ и похожие организации", а также в членстве в "преступной организации".

Четвертый подозреваемый был задержан в Женеве 14 июня. По информации OAG, он мог быть рекрутером ИГ.

Отмечается, что на данный момент власти Швейцарии расследуют 60 дел о связях с террористическими группировками. Большинство из них связаны с террористической пропагандой в интернете.