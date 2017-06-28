В Казахстане подвели предварительные итоги выборов в сенат

АСТАНА, 28 июн – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Казахстана опубликовала предварительные итоги голосования на прошедших в среду выборах депутатов сената (верхняя палата) парламента республики.

"По состоянию на 13.00 времени Астаны (10.00 мск) завершены процедуры голосования и подсчета результатов на выборах депутатов сената парламента Республики Казахстан во всех 16 регионах", — сообщается на сайте Центризбиркома.

Протоколы подсчета голосов на всех избирательных пунктах должны быть переданы в Центризбирком не позднее, чем в двухдневный срок. На их основании будут установлены итоги выборов в целом по республике.

Согласно предварительным данным, опубликованным на сайте Центризбиркома, четыре действующих сенатора сохранили свои кресла в верхней палате парламента, среди избранных депутатов — заместитель акима (губернатора) Акмолинской области Даурен Адильбеков, заместитель акима Атырауской области Гумар Дюсенбаев, заместитель акима Восточно-Казахстанской области Дуйсенгазы Мусин, заместитель акима Жамбылской области Абдалы Нуралиев, аким (мэр) города Уральск Нариман Турегалиев, секретарь Карагандинского областного маслихата (местный представительный орган) Рыскали Абдикеров, сотрудник Комитета национальной безопасности Нуржан Нурсипатов.

Выборщики также отдали свои голоса ректору Казахского Государственного женского педагогического университета Динар Нукетаевой, ряды сенаторов также пополнят заместитель председателя Астанинского городского филиала партии "Нур Отан" ("Свет отечества") Едил Мамытбеков, заместитель председателя Южно-Казахстанского филиала партии "Нур Отан" Алимжан Куртаев и советник товарищества "Зенченко и К" Ерик Султанов.

Подведение окончательных итогов выборов должно состояться не позднее 4 июля. Регистрация избранных депутатов сената, выдача соответствующих удостоверений и нагрудного знака установленного образца должна пройти не позднее 11 июля.

Сенат образуют депутаты, представляющие по два человека от каждой из 14 областей страны, городов Астана и Алма-Ата, еще 15 депутатов назначает президент Казахстана. До октября 1998 года срок полномочий депутатов сената был четыре года, с октября 1998 года – шесть лет.