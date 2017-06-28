КИЕВ, 28 июн — РИА Новости. Автомобиль с сотрудниками Службы безопасности Украины взорвался в Донецкой области, один сотрудник погиб и четверо пострадали, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник.
"Украинская правда" пишет, что повреждения, которая получила машина, говорят о заложенном взрывном устройстве: "все днище автомобиля разнесено". По предварительным данным, в машине находились сотрудники департамента контрразведки СБУ.
Официальной информацией Службы безопасности Украины РИА Новости пока не располагает.