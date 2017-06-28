Взрыв автомобиля с сотрудниками СБУ квалифицируют как теракт

КИЕВ, 28 июн — РИА Новости. Украинская военная прокуратура квалифицировала взрыв автомобиля в Донецкой области, в результате чего погиб сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ), как теракт, сообщила в среду пресс-служба Генпрокуратуры.

Ранее СБУ сообщила, что из-за взрыва автомобиля в Донецкой области погиб сотрудник ведомства полковник Юрий Возный, три человека получили ранения.

"В Константиновском районе Донецкой области неустановленным лицом приведено в действие взрывное устройство, в результате детонации которого уничтожен автомобиль марки Opel Vectra…. Военная прокуратура сил АТО (военной операции в Донбассе — ред.) квалифицировала подрыв автомобиля в Донецкой области, в котором находились военнослужащие СБ Украины, как теракт", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на момент взрыва в автомобиле находились трое военнослужащих и один местный житель. Один военный погиб, три человека пострадали, они госпитализированы в медицинское учреждение с телесными повреждениями различной степени тяжести.