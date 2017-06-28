НАТО не будет возобновлять операцию в Афганистане, заявил Столтенберг

БРЮССЕЛЬ, 28 июн – РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО не рассматривает возможность возобновления боевой операции в Афганистане, но намерена активизировать обучение афганских силовиков и изучает перспективы увеличения небоевого контингента в стране, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Нет запроса, нет планов возвращаться к боевым операциям. НАТО проводила крупную боевую операцию в Афганистане, и в 2015 году мы смогли передать ответственность за безопасность в Афганистане самим афганцам. Есть много проблем, вызовов, неуверенности и насилия в Афганистане. Но важное достижение – НАТО смогла обучить, создать афганские силы безопасности, которые сами несут ответственность за обеспечение безопасности в стране", — сказал генсек НАТО журналистам.

Он отметил, что альянс при этом рассматривает возможность увеличить небоевой контингент в стране – об этом было объявлено еще в мае. По его словам, речь идет, в том числе, об активизации усилий по обучению сил по проведению спецопераций.

"Вопрос в том, как нам обучить большее число (силовиков), задействованных в проведении спецопераций в Афганистане", — сказал Столтенберг.