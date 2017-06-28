НАТО не будет возобновлять операцию в Афганистане, заявил Столтенберг

БРЮССЕЛЬ, 28 июн – РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО не рассматривает возможность возобновления боевой операции в Афганистане, но намерена активизировать обучение афганских силовиков и изучает перспективы увеличения небоевого контингента в стране, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Он отметил, что альянс при этом рассматривает возможность увеличить небоевой контингент в стране – об этом было объявлено еще в мае. По его словам, речь идет, в том числе, об активизации усилий по обучению сил по проведению спецопераций.
"Вопрос в том, как нам обучить большее число (силовиков), задействованных в проведении спецопераций в Афганистане", — сказал Столтенберг.