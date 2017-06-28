НАТО помогает укреплять кибероборону Украины, заявил Столтенберг

БРЮССЕЛЬ, 28 июн — РИА Новости, Александр Шишло. НАТО помогает укреплять кибероборону Украины, заявил в среду генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Был создан трастовый фонд по киберобороне, где мы финансируем программы и деятельность, которой мы занимаемся. Поэтому специалисты НАТО обеспечивают содействие Украине по укреплению ее кибербезопасности. Кибератака, которую мы наблюдали на этой неделе, подчеркивает важность поддержки и помощи, которые НАТО предоставляет Украине для укрепления киберобороны", — сказал он журналистам в Брюсселе.

Глобальная атака вируса-вымогателя во вторник поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.