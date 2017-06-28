В "Лаборатории Касперского" назвали число пострадавших от нового вируса

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Число атакованных новым вирусом пользователей достигло 2 тысяч, больше всего инцидентов в России и на Украине, сообщает "Лаборатория Касперского".

Глобальная атака вируса-вымогателя во вторник поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

Вирус блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах, сообщили РИА Новости в компании Group-IB. Атака началась около 11.00. По данным СМИ, на 18.00 вторника биткоин-кошелек, который был указан для перевода средств вымогателям, получил девять переводов. С учетом комиссии за переводы пострадавшие перевели хакерам порядка 2,7 тысячи долларов.

"По данным "Лаборатории Касперского", число атакованных пользователей достигло 2 тысяч. Больше всего инцидентов было зафиксировано в России и Украине, также случаи заражения наблюдались в Польше, Италии, Великобритании, Германии, Франции, США и ряде других стран", — сообщили в компании.

На данный момент эксперты "Лаборатории Касперского" предполагают, что вредоносное ПО использовало несколько векторов атаки. "Установлено, что для распространения в корпоративных сетях применялся модифицированный эксплоит EternalBlue и эксплоит EternalRomance", — отмечает компания.