В Белграде ожидают визита Шойгу в ближайшее время

БЕЛГРАД, 28 июн – РИА Новости. В Белграде ожидают визита российского министра обороны Сергея Шойгу в ближайшее время, сообщил РИА Новости помощник министра обороны Сербии Ненад Милорадович.

"В ближайшее время ожидаем и визит министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу", — сказал Милорадович, не уточнив дат.

Ранее в ФСВТС России РИА Новости заявляли, что в 2017 году Россия намерена поставить в Сербию шесть истребителей МиГ-29, а также партии тяжелой бронетанковой техники, в том числе танки.