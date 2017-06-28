Министр обороны Японии не собирается уходить в отставку из-за скандала

ТОКИО, 28 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Министр обороны Японии Томоми Инада заявила в среду, что не намерена уходить в отставку из-за скандала, который разгорелся после ее призывов от имени армии к избирателям.

"Я все уже сказала вчера", — приводит слова министра агентство Киодо на вопрос о том, не собирается ли она подать прошение об отставке.

Поздно ночью во вторник министр Инада принесла извинения и отказалась от своего высказывания, прозвучавшего несколькими часами ранее, о том, что она от имени военнослужащих и министерства обороны просит голосовать за кандидата от правящей Либерально-демократической партии на выборах в законодательную ассамблею префектуры Токио. Она также заявила тогда, что "намерена как следует продолжать работать и дальше на своем посту".

По закону японские силы самообороны, как и другие государственные службы, не могут заниматься политической деятельностью. Ее высказывание, моментально распространившееся в интернете, было расценено оппозицией как вопиющее нарушение закона.

Демократическая партия с утра заявила о несоответствии министра своему посту. Критика в адрес Инады раздается и среди ее соратников по партии.

Генеральный секретарь правящей партии Ёсихидэ Суга заявил о том, что ЛДП "рассчитывает, что министр даст исчерпывающие объяснения и в дальнейшем также продолжит работу на своем посту".

В предстоящее воскресенье в Токио пройдут выборы в законодательную ассамблею. Предвыборная кампания развивается вокруг двух главных сил – правящей партии ЛДП и созданной мэром Токио Юрико Коикэ специально для выборов партии "Токийцы – прежде всего" (или "Токийцы — first"). В названии партии использован англоизм, который ассоциируется с предвыборным лозунгом Дональда Трампа "America first". По данным последних опросов, шансы обеих партий почти равны – около 25-26% поддержки. Возможно, неуверенность в победе своего кандидата подтолкнула министра Инаду на необдуманные слова. Томоми Инада – вторая в истории Японии женщина на посту министра обороны. Первой японкой, руководившей вооруженными силами страны, была Юрико Коикэ, избранная в прошлом году мэром столичной префектуры.