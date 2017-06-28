ТОКИО, 28 июн — РИА Новости, Ксения Нака. В Японии разгорается скандал вокруг призыва министра обороны страны Томоми Инады голосовать за кандидата от своей партии на выборах в законодательную ассамблею Токио.

Во вторник вечером министр выступала на предвыборном собрании в поддержку кандидата от правящей Либерально-демократической партии на выборах в законодательную ассамблею Токио. Во время выступления она от имени сил самообороны, министерства обороны и от своего имени как министра попросила избирателей отдать свои голоса кандидату от ЛДП.

"Как министерство обороны и силы самообороны, как министр обороны и как Либерально-демократическая партия прошу вас об этом", — сказала министр.

По закону японские силы самообороны, как и другие государственные службы, не могут заниматься политической деятельностью. Высказывание Инады, моментально распространившееся в интернете, было расценено оппозицией как вопиющее нарушение закона. Позже ночью она спешно выступила перед журналистами, принесла свои извинения и отказалась от этого высказывания, заявив, что "нейтральная позиция не только армии, но и любого государственного органа является само собой разумеющейся".

Несмотря на это, Демократическая партия с утра заявила о несоответствии министра своему посту. Критика в адрес Инады раздается и среди ее соратников по партии.

В предстоящее воскресенье в Токио пройдут выборы в законодательную ассамблею. Предвыборная кампания развивается вокруг двух главных сил – правящей партии ЛДП и созданной мэром Токио Юрико Коикэ специально для выборов партии "Токийцы – прежде всего" (или "Токийцы — first"). В названии партии использован англоизм, который ассоциируется с предвыборным лозунгом Дональда Трампа "America first". По данным последних опросов, шансы обеих партий почти равны – около 25-26% поддержки.

Томоми Инада – вторая в истории Японии женщина на посту министра обороны. Первой японкой, руководившей вооруженными силами страны, была Юрико Коикэ, избранная в прошлом году мэром столичной префектуры.