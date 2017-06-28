Трамп и Макрон обсудили предстоящий саммит G20 и ближневосточную тематику

ВАШИНГТОН, 28 июн – РИА Новости. Президенты США Дональд Трамп и Франции Эммануэль Макрон обсудили по телефону предстоящий саммит "Большой двадцатки" и ситуацию на Ближнем Востоке, сообщил Белый дом во вторник вечером.

"Два лидера обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке и рассмотрели повестку дня для предстоящего саммита G20", — говорится в сообщении.

Агентство Франс Пресс ранее сообщило, что Макрон и Трамп в ходе разговора подчеркнули "необходимость работать над совместным ответом в случае химической атаки в Сирии".

В понедельник Белый дом заявил, что президент Сирии Башар Асад якобы готовит новую химическую атаку, и пригрозил, что в случае ее осуществления цена для сирийского правительства будет высока. Министр по делам народного примирения Сирии Али Хайдар в ответ на предупреждение заметил, что Дамаск не использовал и не будет использовать химоружие, а заявление Белого дома предвещает "дипломатическую битву", которая будет вестись против Сирии в ООН.

Трамп также поздравил Макрона, партия которого "Вперед, республика" добилась большинства в Национальном собрании.

"Президент поздравил народ Франции с успешными парламентскими выборами. Президент высоко отозвался о президенте Макроне и его лидерских качествах, которые привели его новую политическую партию к большинству в Национальном собрании Франции. Он также пожелал ему успехов в законодательной повестке дня", — говорится в пресс-релизе Белого дома.

Кандидаты от движения "Вперед, республика" по итогам выборов депутатов Национального собрания получили 308 из 577 мест в нижней палате. Таким образом, движение Макрона контролирует абсолютное большинство голосов в Нацсобрании. Еще 42 мандата завоевали представители союзной партии MoDem ("Демократическое движение").

Правоцентристская партия "Республиканцы" получила 112 депутатских мандатов, Социалистическая партия — 30, правоцентристский "Союз демократов и независимых" — 18, "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона — 17, Коммунистическая партия Франции — 10, "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 8.