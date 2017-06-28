МНБ испытает образцы стены, которую должны построить на границе с Мексикой

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Министерство национальной безопасности США построит и протестирует несколько образцов стены, которая должна быть возведена на границе с Мексикой, пишет газета Hill.
"Мы владеем землей, у нас есть к ней доступ, и это хорошее место, чтобы начать тестирование в реальных условиях", — заявил исполняющий обязанности заместителя комиссара Рональд Витиелло.
Строительство стены для борьбы с нелегальными мигрантами и преступностью было одним из ключевых предвыборных обещаний президента Дональда Трампа. Причем, на уточняющий вопрос журналистов, идет ли речь именно о непроницаемой стене, либо о барьере, Трамп заявлял, что он хочет построить стену.