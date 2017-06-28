МНБ испытает образцы стены, которую должны построить на границе с Мексикой

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Министерство национальной безопасности США построит и протестирует несколько образцов стены, которая должна быть возведена на границе с Мексикой, пишет газета Hill.

Как пишет издание, всего будет построено от 4 до 8 образцов. Представители министерства во вторник в ходе брифинга озвучили готовность ведомства приступить к их тестированию, однако точное время начала работ не сообщается.

"Мы владеем землей, у нас есть к ней доступ, и это хорошее место, чтобы начать тестирование в реальных условиях", — заявил исполняющий обязанности заместителя комиссара Рональд Витиелло.

Как пишет издание, проекты должны отвечать определенным требованиям. Так, стена должна быть непреступной для тех, кто решит ее перелезть сверху или подлезть снизу, также она должна быть не менее 5 метров высотой. Помимо этого стена должна выглядеть "эстетически приятно" со стороны США.

Строительство стены для борьбы с нелегальными мигрантами и преступностью было одним из ключевых предвыборных обещаний президента Дональда Трампа. Причем, на уточняющий вопрос журналистов, идет ли речь именно о непроницаемой стене, либо о барьере, Трамп заявлял, что он хочет построить стену.