В Катаре назвали условия о прекращении поддержки терроризма необоснованными

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани заявил, что выдвинутые рядом арабских стран условия к стране о прекращении поддержки терроризма являются необоснованными, передает агентство Рейтер.

Ранее глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что никаких переговоров по условию ряда арабских стран к Катару о прекращении поддержке терроризма не будет.

"То, что было представлено странами (осуществляющими — ред.) блокаду — всего лишь утверждения, которые не подтверждены доказательствами и не являются требованиями", — приводит телеканал "Аль-Джазира" слова министра.

"Требования должны быть реалистичными и осуществимыми, в противном случае они неприемлемы", — также отметил глава МИД.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.

В итоге к блокаде Катара не стали присоединяться только два государства, входящие в Совет сотрудничества стран Персидского залива, — Кувейт и султанат Оман. Катар все обвинения отверг и заявил, что ответных мер принимать не будет.