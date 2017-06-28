В Катаре назвали условия о прекращении поддержки терроризма необоснованными

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани заявил, что выдвинутые рядом арабских стран условия к стране о прекращении поддержки терроризма являются необоснованными, передает агентство Рейтер.
"То, что было представлено странами (осуществляющими — ред.) блокаду — всего лишь утверждения, которые не подтверждены доказательствами и не являются требованиями", — приводит телеканал "Аль-Джазира" слова министра.
"Требования должны быть реалистичными и осуществимыми, в противном случае они неприемлемы", — также отметил глава МИД.
В итоге к блокаде Катара не стали присоединяться только два государства, входящие в Совет сотрудничества стран Персидского залива, — Кувейт и султанат Оман. Катар все обвинения отверг и заявил, что ответных мер принимать не будет.