Из-за кибератак мониторинг Чернобыльской АЭС перевели в ручной режим

Один из энергоблоков Чернобыльской атомной электростанции. Архивное Фото.

Один из энергоблоков Чернобыльской атомной электростанции. Архивное Фото.

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В связи с кибератаками радиационный мониторинг на Чернобыльской АЭС проводится в ручном режиме, говорится в заявлении Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

Сообщается, что причиной этого стало временное отключение Windows. Все технологические системы АЭС и автоматическая система контроля радиационного состояния в зоне отчуждения функционирует в обычном режиме.

Ранее стало известно, что после начала хакерской атаки все компьютеры на рабочих местах персонала АЭС были отключены.

Ряд нефтяных, телекоммуникационных и финансовых компаний России и Украины подверглись масштабной атаке вируса-вымогателя Petya, блокирующего компьютеры и требующего 300 долларов в биткоинах.