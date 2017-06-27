Вирус-вымогатель Petya поразил Чернобыльскую АЭС

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Вирус-вымогатель Petya поразил системы радиационного мониторинга Чернобыльской атомной электростанции, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на комментарий начальника смены АЭС Владимира Ильчука.
"Превышения контрольных уровней нет. То есть у нас по промплощадке, по сооружениям ухудшения радиационной обстановки не произошло", — подчеркнул Ильчук.
Ранее в компании Group-IB сообщили, что причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании России и Украины стал вирус-вымогатель Petya, который блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах.