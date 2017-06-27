Вирус-вымогатель Petya поразил Чернобыльскую АЭС

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Вирус-вымогатель Petya поразил системы радиационного мониторинга Чернобыльской атомной электростанции, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на комментарий начальника смены АЭС Владимира Ильчука.

Ильчук пояснил, что сразу после начала хакерской атаки, поступила команда отключить все компьютеры на рабочих местах персонала. Некоторые устройства были заражены вирусом, однако радиационная угроза отсутствует.

"Превышения контрольных уровней нет. То есть у нас по промплощадке, по сооружениям ухудшения радиационной обстановки не произошло", — подчеркнул Ильчук.

Ранее в компании Group-IB сообщили, что причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании России и Украины стал вирус-вымогатель Petya, который блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах.