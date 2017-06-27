Глобальная кибератака не затронула НАТО

БРЮССЕЛЬ, 27 июн — РИА Новости, Владимир Добровольский. Глобальная кибератака в понедельник не коснулась НАТО, альянс в свете последних событий обменивается информацией с союзниками, сообщил РИА Новости представитель НАТО.

"Системы НАТО не были затронуты. Мы по-прежнему концентрируемся на защите наших сетей", — сказал собеседник агентства, пожелавший остаться неназванным, отвечая на вопрос, коснулась ли НАТО кибератака, осуществленная в понедельник сразу против нескольких стран.

По его словам, альянс обменивается информацией в свете последних событий.

"Мы обмениваемся информацией с союзниками и промышленными (организациями) по обычным каналам", — сообщил представитель НАТО.

Во вторник была совершена целая серия хакерских атак. Так, компания "Роснефть" сообщила, что ее серверы подверглись мощной хакерской атаке. Компания обратилась по этому поводу в правоохранительные органы. Контакт-центр "Укртелекома", крупнейшего на Украине оператора фиксированной телефонной связи, не работает из-за хакерской атаки.

Кроме того, хакеры совершили атаку на серверы представительств международных компаний Mondelēz International и DLA Piper в Испании, работа офисов полностью парализована. Один из ведущих морских грузоперевозчиков датская компания A.P. Moller-Maersk сообщила, что подверглась кибератаке, которая вывела из строя ее компьютерные системы.