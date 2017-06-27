Великобритания внимательно следит за ситуацией с кибератаками

ЛОНДОН, 27 июн – РИА Новости. Великобритания в курсе ситуации с кибератаками и внимательно следит за развитием событий, говорится в опубликованном во вторник заявлении представителя Национального центра кибербезопасности страны.

"Мы в курсе глобального инцидента с хакерской атакой и внимательно следим за ситуацией", — заявил представитель центра.

Ранее во вторник в компании Group-IB сообщили, что вирус-вымогатель Petya стал причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании РФ и Украины, он блокирует компьютеры и требует за разблокировку сумму в биткоинах, эквивалентную 300 долларам США. Позднее руководитель международной исследовательской команды "Лаборатории Касперского" Костин Райю (Costin Raiu) сообщил, что вирус распространился по всему миру.