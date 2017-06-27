Украинские правоохранители возбудили уголовное дело из-за хакерских атак

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости. Украинские правоохранители возбудили уголовное дело по факту хакерских атак на предприятия и государственные учреждения, сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

"Уже открыто уголовное производство по статье 361 Уголовного кодекса Украины "вмешательство в работу электровычислительных приборов или компьютерных сетей", — сказал Тракало в эфире телеканала "112.Украина".

Он сообщил, что на данный момент создана совместная следственная группа из представителей Нацполиции, Службы безопасности Украины и других профильных ведомств, взяты образцы вредоносного программного обеспечения, использовавшегося при хакерских атаках, которые изучат специалисты.

Ранее Нацбанк Украины предупредил банки и других участников финансового сектора о внешней хакерской атаке с использованием неизвестного вируса. В ведомстве сообщили, что атаки осуществляются во вторник на несколько украинских банков, а также на некоторые предприятия коммерческого и государственного секторов. При этом названия банков и учреждений Нацбанк не уточнил.

О хакерской атаке уже сообщили международный аэропорт "Борисполь", киевский метрополитен, компания "Укрэнерго", которая является оператором объединенной энергосистемы страны, и компания "Киевэнерго", обеспечивающая теплом и горячей водой Киев. Об атаке также заявила крупнейшая на Украине частная компания по оказанию услуг доставки "Новая почта".

В компании Group-IB, специализирующейся на решениях по раннему выявлению киберугроз, сообщили, что вирус-вымогатель Petya стал причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании РФ и Украины, он блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах.