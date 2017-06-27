В Китае самолет не взлетел из-за монеток, брошенных старушкой в двигатель

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В Китае задержали вылет самолета после того, как нашли в двигателе девять монет, брошенных пожилой женщиной на удачу, сообщает издание "Женьминь жибао".

По данным газеты, рейс CZ380 из Шанхая в Гуанчжоу со 150 пассажирами на борту отложили после того, как сотрудники аэропорта поймали пассажирку, бросавшую монетки.

Женщина из-за невозможности передвигаться самостоятельно запросила инвалидную коляску. Ее задержали, когда в сопровождении членов семьи она направлялась к трапу.

Согласно данным портала Flightradar, вылет самолета состоялся на пять с половиной часов позже запланированного – в 18:16 по местному времени.