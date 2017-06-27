Аэропорт "Борисполь" в Киеве предупредил о задержках из-за хакерской атаки

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости. Международный аэропорт "Борисполь", расположенный под Киевом, подвергся хакерской атаке, возможны задержки рейсов, сообщил во вторник исполняющий обязанности директора аэропорта Евгений Дыхне.

Ранее Нацбанк Украины предупредил банки и других участников финансового сектора о внешней хакерской атаке с использованием неизвестного вируса. В ведомстве сообщили, что атаки осуществляются на ряд украинских банков, а также на предприятия коммерческого и государственного секторов. При этом названия банков и учреждений регулятор не уточнил. По данным СМИ, хакерской атаке также подверглись компании "Укрэнерго", которая является оператором объединенной энергосистемы страны, и "Киевэнерго", обеспечивающая теплом и горячей водой Киев.

"Уважаемые коллеги/журналисты/пассажиры. Сегодня в аэропорту и в нескольких крупных предприятиях государственного сектора внештатная ситуация — спам-атака. Наши IT-службы пытаются совместными усилиями урегулировать ситуацию. В связи с внештатной ситуацией возможны задержки рейсов", — написал Дыхне на своей странице в Facebook. © РИА Новости / Евгений Котенко Перейти в фотобанк Вице-премьер Украины сообщил об атаке на компьютеры кабмина

Он добавил, что на момент размещения этой публикации официальный сайт аэропорта не работал, как и онлайн-табло расписания прилета-вылета рейсов на сайте. По его словам, актуальную информацию о времени прибытия рейсов можно получить на табло в аэропорту в терминале D в зоне вылета.

Как передает корреспондент РИА Новости, сейчас сайт аэропорта "Борисполь" возобновил работу, однако онлайн-табло по-прежнему не работает.

В то же время в пресс-службе компании "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") РИА Новости сообщили, что предприятие не подверглось хакерским атакам. "Укрзализныця" работает в штатном режиме", — сообщили в пресс-службе компании.