На Украине создали группу по противодействию "гибридной войне"

Флаг и герб Украины на здании в центре Киева. Архивное фото

Флаг и герб Украины на здании в центре Киева. Архивное фото

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости. Служба безопасности Украины создала рабочую группу для обработки предложений по изменениям в законодательство для оценки форм и методов якобы "гибридной войны РФ против Украины".

Ранее СБУ создала публичную площадку для обсуждения противодействия якобы российской информационной агрессии, предложив присылать свои предложения на страницу площадки в Facebook или на электронный адрес площадки.

"В Службе безопасности Украины создана рабочая группа для разработки предложений общественности, поступающих в рамках инициативы главы СБУ Василия Грицака по подготовке необходимых изменений в законодательство Украины с целью предоставления адекватной правовой оценки всем формам и методам гибридной войны РФ против Украины", — говорится в сообщении.

Сообщается, что в ближайшее время СБУ планирует организовать несколько публичных коммуникационных площадок для совместного обсуждения присланных предложений с участием представителей общественности, специалистов-экспертов, ученых, представителей медиа, профильных органов государственной власти.

Ранее на Украине запретили доступ к российским соцсетям "Вконтакте", "Однокласники" и ресурсам Mail.ru, а также ввели санкции сроком на три года в отношении компании "Яндекс".

В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации. В ООН высказались против ограничения свободы коммуникации в связи с санкциями Украины к российским интернет-ресурсам. Почти 60% украинцев не поддерживают запрет соцсетей и сайтов РФ на Украине, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".