Пейдж заявил о разговоре с ФБР на тему "российского вмешательства" в выборы

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Экс-советник предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Картер Пейдж заявил, что Федеральное бюро расследований провело с ним беседу в рамках расследования о якобы российском вмешательстве в выборы, сообщает издание Politico.

По словам Пейджа, ФБР проводило с ним беседу до увольнения экс-директора ФБР Джеймса Коми.

"В ходе моих продолжительных разговоров с агентами ФБР всего за несколько недель перед отставкой Коми они признали, что я преданный американский ветеран, но отметили, что их "управление" обеспокоено тем, что я не поверил результатам ложного доклада разведки от 6 января", — приводит издание слова Пейджа.

Как ранее сообщал телеканал CNN, в ФБР утверждают, что летом 2016 года "сотрудники российских спецслужб" пытались использовать советников Дональда Трампа, чтобы "внедриться" в его предвыборную кампанию. Как утверждает источник телеканала, российская сторона, в частности, пыталась внедриться в кампанию Трампа через его экс-советника Картера Пейджа.

ЦРУ, ФБР и АНБ распространили 6 января доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность. При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в соцсетях. Практически половина доклада была посвящена телеканалу RT и агентству Sputnik, причем данные по RT были в основном пятилетней давности.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.