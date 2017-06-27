Госдеп исполнит иммиграционный указ Трампа через 72 часа после решения суда

ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Госдепартамент намерен начать внедрение пунктов миграционного указа президента США Дональда Трампа в течение 72 часов с момента решения Верховного суда США, говорится в сообщении ведомства в понедельник.

Ранее в понедельник Верховный суд США согласился заслушать дело по иммиграционному указу президента Дональда Трампа, на время рассмотрения приостановлено большинство решений нижестоящих судов, блокировавших данный документ.

Судьи также предоставили частичное право администрации о вступлении в силу положений иммиграционного указа, пока судебное рассмотрение дела продолжается. В частности, иммиграционный указ действителен "в отношении иностранцев, которые не могут подтвердить подлинные отношениями с лицами или организациями, находящимися в США".

"Соединенные Штаты, согласно распоряжению Верховного суда и в соответствии с президентским указом, выпущенным 14 июня 2017, обязуются начать его внедрение спустя 72 часа после поступления (в распоряжение ведомства)", — отмечается в заявлении.

Госдепартамент также обязался предоставить подробную информацию о внедрении указа после консультации с министерствами юстиции и внутренней безопасности".

Ведомство обязалось предоставлять информацию партнёрам в сфере туризма и работы с беженцами.

На прошлой неделе второй по счету апелляционный суд подтвердил приостановку указа Трампа, временно запрещающего въезд граждан шести преимущественно мусульманских стран на территорию США. Решение о приостановке указа было поддержано Девятым окружным судом в Сан-Франциско. Ранее аналогичное решение принял Четвертый апелляционный суд в Ричмонде, штат Виргиния.

Своим указом Трамп намеревался приостановить въезд в США на 90 дней граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана. Ирак, в отличие от предыдущего, также отмененного судом указа, в списке стран отсутствует. Также указ должен был приостановить на 120 дней программу приема бежен