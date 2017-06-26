Рогозин назвал "демаршем людоеда" позицию США по "Северному потоку"

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин назвал попытки США препятствовать строительству "Северного потока-2" демаршем людоеда, желающего стать вегетарианцем.

Ранее дипломатический источник в Брюсселе заявил РИА Новости, что США оказывают дипломатическое давление на членов Евросоюза, чтобы не допустить реализации проекта строительства газопровода "Северный поток-2", пытаясь тем самым избавиться от конкурента на энергорынке ЕС в лице "Газпрома".

"Отказ от "Северного потока", попытка сорвать переговоры по "Южному потоку" и так далее — это такой демарш людоеда, который хочет стать вегетарианцем. "Не будем потреблять русский газ, вообще не будем". Ничего есть не будем, мы будем обои жевать. Они считают, что если мы им даем газ, то мы их ставим на колени. Как? Это же чисто коммерция", — сказал Рогозин.

По его словам, причин переживать по поводу того, что Россия вдруг "перекроет газ", у другой стороны нет. "Мы же зарабатываем валюту! У нас есть масса других способов их заставить нас слышать и слушать. Газ-то здесь причём?" — заключил вице-премьер РФ.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

Россия в декабре 2014 года из-за неконструктивной позиции ЕС объявила о прекращении работы по "Южному потоку", который должен был пройти по территории Болгарии, Сербии, Венгрии, в пользу нового газопровода в сторону Турции ("Турецкий поток").