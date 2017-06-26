В НАТО рассказали о росте "российской угрозы" "по всем фронтам"

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Растущая военная мощь России вызывает беспокойство в НАТО, рассказал Politico глава военного комитета альянса генерал Петр Павел.

По его словам, невозможно отрицать значительный прогресс, которого добилась Россия в военной сфере. Генерал отметил, что в РФ разрабатываются новые виды как обычных, так и ядерных вооружений, кроме того, вооруженные силы страны способны эффективно действовать на значительном расстоянии от собственной территории. "Мы сталкиваемся с полномасштабной модернизацией российских вооруженных сил", — заявил он.

Хотя определенно утверждать, что намерения российского руководства в отношении НАТО агрессивны, нельзя, они остаются неясными, заявил Павел. "Поэтому мы воспринимаем эту, пусть и потенциальную, угрозу крайне серьезно", — сказал он.

В настоящее время, по мнению генерала, Североатлантический альянс не может позволить себе сосредоточиться исключительно на противостоянии угрозам, исходящим от государств. Помимо этого, НАТО работает над усилением борьбы с терроризмом, пояснил Павел. Поддержание отношений с Турцией также остается среди приоритетов организации, даже несмотря на то, что отношения Анкары с рядом союзников в последнее время серьезно ухудшились.

Заявления о якобы существующей российской угрозе Прибалтийским странам и Польше звучали неоднократно, хотя в Москве подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран альянса. По словам главы МИД Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападения, но просто пользуются поводом для того, чтобы разместить вблизи российских границ больше техники и военнослужащих.