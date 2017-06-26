Порошенко вновь обвинил россиян в попытке "украсть" украинскую историю

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко на встрече с украинской диаспорой в Париже вновь обвинил россиян в попытке "украсть" украинскую историю.

По данным пресс-службы президента, Порошенко встретился с украинской общиной Франции и почтил память Анны — королевы Франции.

"И даже когда россияне хотели украсть у нас нашу историю, мы этого не позволим. Весь мир теперь будет знать Анну как Анну Киевскую и символ партнерских отношений между Францией и Украиной, между Парижем и Киевом", — приводит в понедельник слова Порошенко его пресс-служба.

Выступая в мае на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции, президент РФ Владимир Путин отметил, что история российско-французских отношений имеет глубокие корни. В частности, он напомнил о "русской Анне — королеве Франции": младшая дочь великого князя Ярослава Мудрого Анна была женой Генриха I и внесла существенный вклад в развитие Франции, будучи одной из основательниц как минимум двух европейских династий — Бурбонов и Валуа, — одна из которых до сих пор правит в Испании.

Тогда Порошенко обвинил Путина в попытке "похитить в российскую историю" княжну Анну Ярославну. Слова президента России также вызвали возмущение среди украинских политиков, главу государства обвинили в попытке посягнуть на "украинские глубокие исторические европейские корни и приписать себе".

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