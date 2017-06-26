Сенатор: Киев стремится блокировать выполнение "Минска-2"

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко, предлагая новые варианты урегулирования ситуации на юго-востоке страны, хочет избежать выполнения минских соглашений либо "подправить" их на свой лад. Такое мнение высказал РИА Новости в понедельник сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Ранее Порошенко заявил о договоренности с президентом Франции Эммануэлем Макроном подготовить проект вариантов урегулирования конфликта в Донбассе в "нормандском формате" (Россия, Украина, Франция и Германия), который может получить название "формулы Макрона".

"Порошенко пытается уйти от исполнения минских соглашений и потому тянет время. Либо он попытается "подправить" уже достигнутые договоренности на свой лад", — сказал Цеков.

Он подчеркнул, что все пункты минских соглашений были обсуждены, четко прописаны, и их надо соблюдать. "Но ни до, ни после подписания документа Порошенко не собирался их выполнять", — отметил сенатор.

Он полагает, что реальное урегулирование ситуации на юго-востоке Украины возможно только с "новым, договороспособным и адекватным руководством Украины", когда Порошенко и вся его команда уйдут в политическое небытие. При этом Цеков выразил пожелание, чтобы представители нынешней киевской власти были не просто отрешены от своих постов, но и понесли заслуженное наказание за все то, что они сделали на юго-востоке страны по отношению к мирным гражданам.