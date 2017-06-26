Порошенко пригласил французских сенаторов посетить Донбасс

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко пригласил французских сенаторов посетить в ближайшее время Донбасс, сообщила пресс-служба украинского лидера по итогам его встречи с главой сената Франции Жераром Ларше.

В понедельник Порошенко находится с рабочим визитом в Париже, где у него состоялась первая встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Президент Украины пригласил французских сенаторов посетить в ближайшее время Украину и ознакомиться с ситуацией, сложившейся в Донбассе. Вместе с тем глава государства подчеркнул недопустимость несанкционированных поездок французских депутатов местного уровня на территории оккупированного Донбасса и в Крым", — говорится в сообщении пресс-службы.

Порошенко также пригласил главу сената Франции посетить Украину с визитом. По данным пресс-службы, на встрече стороны обсудили перспективы укрепления двустороннего межпарламентского сотрудничества, Порошенко выразил надежду на дальнейшую поддержку Францией европейских стремлений Украины.