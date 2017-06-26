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В мире

"Очень фальшивая новость": CNN возмутил даже профессиональных обманщиков

16:3326.06.2017
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© AP Photo / David GoldmanЛоготип телеканала CNN в Атланте, СШАЛоготип телеканала CNN в Атланте, США
© AP Photo / David Goldman

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Телеканал CNN ввел новый порядок выдачи материалов, в которых так или иначе упоминается Россия. Отныне всякий такой материал должен быть предварительно направлен вице-президенту телекомпании Джейсону Фаркасу и главному редактору CNNMoney (сайта CNN, посвященного новостям бизнеса. — Прим. ред.) Ричу Барбьери. Об этом сообщило издание BuzzFeed News, в распоряжении которого оказался редакционный документ CNN для внутреннего пользования.

"Никто не должен публиковать какой-либо контент, упоминающий Россию, до того, как он попадет ко мне и Джейсону", — цитирует BuzzFeed News выдержку из письма Барбьери.

При этом новые ограничения касаются всех без исключения ресурсов телекомпании.

Удивились даже обманщики-профи

Строгому нововведению в редакционной политике CNN предшествовал скандал, разразившийся в минувшую пятницу. Телеканал сообщил, что сенат США ведет расследование связей команды президента Дональда Трампа с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). В частности, под подозрением будто бы оказалась встреча главы фонда Кирилла Дмитриева с сотрудником переходного штаба Трампа Энтони Скарамуцци, якобы состоявшаяся в январе всего за четыре дня до инаугурации 45-го главы Белого дома.

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп
Здание телеканала CNN. Архивное фото
© AP Photo / Ric Feld,File
По новым правилам: CNN вводит ограничения на освещение российской тематики

В материале журналистов CNN также сообщалось, что РФПИ контролируется российским Внешэкономбанком, находящимся под американскими санкциями.

В тот же день РФПИ отреагировал опровержением, которое опубликовало агентство Sputnik. Представитель фонда заявил о фактических неточностях, содержащихся в публикации CNN, — в частности о том, что РФПИ не входит в структуру ВЭБ и его деятельность никак не зависит от этого банка.

"РФПИ всегда работает в полном соответствии с соответствующими правилами и законодательством, и его деятельность не нарушает санкций", — сказано в заявлении фонда.

Представитель фонда сообщил, что РФПИ указал журналистам CNN на допущенные ими фактические неточности и ожидает, что они будут исправлены.

Недоумение в своем Twitter выразил и Энтони Скарамуцци. По его словам, встреча с Дмитриевым, о которой идет речь, состоялась на экономическом форуме в швейцарском Давосе, но она заключалась лишь в том, что они встретились в ресторане и поздоровались.

© AP Photo / Evan VucciЖурналист Энтони Скарамуцци
© AP Photo / Evan Vucci
Журналист Энтони Скарамуцци

"К концу дня в пятницу история с публикацией вызвала настоящую волну критики в адрес CNN", — отмечает BuzzFeed News в другой своей публикации.

Обилие недостоверных фактов в сообщении CNN возмутило даже профессиональных обманщиков. Например, консервативный портал Breitbart News, известный тем, что периодически публикует ложную информацию, излагает разного рода теории заговоров и размещает материалы, намеренно вводящие читателей в заблуждение, назвал материал CNN "очень фальшивой новостью".

Концы в воду

Еще позже вечером в пятницу публикация исчезла с сайта CNN без внятного объяснения причин. Вместо нее появилось "Редакционное пояснение".

"Двадцать второго июня 2017 года CNN.com опубликовал сообщение о встрече Энтони Скарамуцци с представителями Российского фонда прямых инвестиций. Этот материал не соответствовал редакционным стандартам CNN и был удален. Ссылки на него не работают. CNN приносит извинения мистеру Скарамуцци", — говорится в нем.

Извинений "мистеру Дмитриеву", РФПИ, а также введенным в заблуждение читателям сайта не последовало — как, впрочем, и каких-либо разъяснений того, о каком несоответствии редакционным стандартам идет речь.

Прохожие у здания штаб-квартиры CNN в Атланте, США. Архивное фото
© AP Photo / David Goldman
CNN удалил статью о "связях" команды Трампа с российским фондом

"Удаление публикаций без объяснения причин считается серьезной ошибкой журналистской этики", — напоминает BuzzFeed News, который, как и многие другие издания, разместившие ссылку на публикацию CNN, получил волну возмущенных откликов от своих читателей из-за переставшей работать ссылки. Для них этот новостной ресурс разместил ссылку на сохраненную кэшированную версию публикации CNN.

​Единственным, кто остался удовлетворенным в результате, оказался Энтони Скарамуцци, который сообщил, что его устроили извинения.

Заигрались в политику

Телекомпания CNN — крупнейший новостной ресурс, распространяющий свою информацию по всему миру. В последнее время его редакционная политика вызывает у аудитории немало вопросов — издание The Daily Caller, к примеру, перечислило пять недавних случаев, когда канал занимался откровенной фальсификацией новостей. Среди них скандальное утверждение ведущего новостной программы Криса Куомо о том, что посещение сайта WikiLeaks и просмотр выложенных там писем с частного сервера Хиллари Клинтон является противозаконным, хотя это совершенно не так.

Другой фейк появился в начале июня — телеканал сообщил, что экс-директор ФБР Джеймс Коми собирается опровергнуть заявление президента Соединенных Штатов о том, что тот не находился под расследованием бюро о "российском вмешательстве" в выборы.

© REUTERS / Jonathan ErnstЭкс-директор ФБР Джеймс Коми во время слушаний в сенатском комитете по разведке. 8 июня 2017
© REUTERS / Jonathan Ernst
Экс-директор ФБР Джеймс Коми во время слушаний в сенатском комитете по разведке. 8 июня 2017

"Я сам не под следствием", — не раз говорил глава Белого дома.

Здание телеканала CNN
© AP Photo / Ric Feld,File
Эксперт: CNN несколько увлекся борьбой с "российским влиянием"

Цель этой статьи, очевидно, заключалась в том, чтобы выставить Трампа лжецом, отмечает The Daily Caller. Позднее CNN скорректировал материал, добавив сноску: "Статья была опубликована до того, как Коми выступил с готовым заявлением".

Также в начале июня CNN сообщил, что США подозревают "русских хакеров" во взломе серверов агентства новостей в Катаре, что спровоцировало дипломатический скандал в регионе.

"Официальные лица США говорят, что целью русских было создание напряженности между США и их союзниками", — сообщил тогда CNN, не приводя каких-либо подтверждений этим данным.

Российские власти практически сразу опровергли сообщения телеканала.

CNN "пошел вразнос" в ходе прошлогодней президентской кампании в США, когда вместе с рядом других американских СМИ, выступающих на стороне Демократической партии, втянулся в предвыборные политические баталии.

Потом, когда гонку выиграл Трамп, втянулся еще дальше, постоянно распространяя сливы, вбросы и утечки информации о ходе расследований "российского влияния" на выборы и "российских связей" команды Трампа — почти всегда со ссылкой на анонимные источники и не утруждая себя каким-либо подтверждением фактов.

Все более активное участие в политических играх уже сейчас дорого обходится телеканалу. Поскольку ценой этого стало доверие к его информации — самое ценное, что может быть у любого СМИ. Что завоевывается десятилетиями, но может быть потеряно за считанные дни.

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