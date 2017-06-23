СМИ: конгресс США ведет расследование связей Трампа с российским фондом

ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. В американском сенате ведется расследование в отношении предполагаемых связей команды президента США Дональда Трампа с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), сообщила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на источники в конгрессе.

Сам фонд, объем которого составляет 10 миллиардов долларов, в материале назван "малоизвестным". Как отмечается, под подозрение попала встреча его руководителя Кирилла Дмитриева с одним из представителей переходного штаба Трампа Энтони Скарамуцци "всего за четыре дня до инаугурации президента США" в январе нынешнего года.

"Два сенатора-демократа попросили министерство финансов США выяснить, обещал ли Скарамуцци снять санкции, что помогло бы привлечь больше иностранных инвестиций в Россию", — отмечает телекомпания. Она также добавляет, что сам Скарамуцци "сократил до минимума свою встречу с Дмитриевым во время Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе".

В электронном письме CNN он написал: "Дмитриев пришел в ресторан поздороваться. Я был приветлив с ним. Ничего больше". Также подчеркивается, что в предыдуще годы он также встречался с Дмитриевым в Давосе

Наряду с этим CNN отмечает, что расследование, в частности, касается предполагаемых связей зятя и советника Трампа — Джареда Кушнера с руководством Внешэкономбанка, при этом подчеркивается, что и банк, и фонд с 2014 года находятся под американскими санкциями.

Американские телеканалы со ссылкой на спецслужбы регулярно обвиняют Трампа в "связях с Россией", которые, по их утверждению, могли привести к победе Трампа на выборах. Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. Утечки в СМИ о том, что представители предвыборного штаба Дональда Трампа постоянно общались с представителями российской разведки, в Кремле также назвали не опирающимися на факты. Опроверг их и Белый дом.