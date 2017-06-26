В Берлине надеются, что подравшиеся охранники Эрдогана не приедут на G20

БЕРЛИН, 26 июн – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. В МИД ФРГ исходят из того, что объявленные в международный розыск охранники президента Турции Тайипа Эрдогана не приедут в составе делегации на саммит G20 в Гамбурге, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель ведомства Мартин Шефер.

"Мы исходим из того, что лица, которые участвовали в инциденте в Вашингтоне, не будут сопровождать президента Турции в Гамбурге", — сказал Шефер, добавив, что не может "ни подтвердить, ни опровергнуть" ранее опубликованную в газете Die Welt информацию о том, что Берлин обратился к Анкаре по дипломатическим каналам по вопросу об исключении данных лиц из состава турецкой делегации.

"Немецкое право и закон должны соблюдаться", — добавил Шефер.

Во время визита президента Турции в США в мае произошла стычка между его охранниками и участниками акции протеста возле резиденции посла Турции в Вашингтоне. Находившийся в американской столице Эрдоган, согласно видеозаписи с места инцидента, лично наблюдал за тем, как его охранники избивали демонстрантов. Госдепартамент выразил Турции протест. Анкара отвергла обвинения в свой адрес и заявила, что инцидент произошел из-за отказа властей США принять необходимые меры безопасности.