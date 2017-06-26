Макрон подтвердил стремление придерживаться минских договоренностей

ПАРИЖ, 26 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Франция остаётся приверженной минским договоренностям по Украине, заявил французский президент Эммануэль Макрон после встречи со своим украинским коллегой Петром Порошенко, которая прошла в понедельник в Париже.
Вместе с тем французский лидер добавил, что Франция остается привержена "суверенитету Украины в рамках ее международно признанных границ".
"Мы, как и наши партнера из ЕС, не признаём присоединения Крыма к России", — заявил Макрон журналистам.