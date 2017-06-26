ОБСЕ поддержал инициативу по созданию зон безопасности на востоке Украины

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер заявил, что всецело поддерживает предложение Международного комитета Красного Креста (МККК) о создании зон безопасности на востоке Украины.

"Это инициатива, которую я лично поддерживаю", — заявил Заньер в интервью агентству Sputnik

В то же время, по мнению главы ОБСЕ, осуществить эту идею будет сложно, поскольку стороны не доверяют друг другу.

В пятницу глава Донецкого офиса МККК Мишель Саад заявил в интервью РИА Новости, что МККК готов выступить посредником в вопросе создания зон безопасности. По его словам, комитет "предложил создание зон безопасности еще в 2016 году и продолжает придавать важное значение защите критических объектов инфраструктуры от боевых действий".

Ранее министерство обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики неоднократно заявляло об обстрелах объектов водоснабжения, находящихся на территории ДНР и обеспечивающих питьевой водой крупные города и населенные пункты по обе стороны линии соприкосновения.