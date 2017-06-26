Британские консерваторы подписали соглашение с DUP о сотрудничестве

ЛОНДОН, 26 июн — РИА Новости. Руководство Североирландской демократической юнионистской партии DUP в лице лидера партии Арлен Фостер заключило соглашение с британскими консерваторами о поддержке консервативной партии.

Фостер в понедельник по итогам переговоров с премьер-министром Терезой Мэй подписала документ о поддержке партии премьера, прямую трансляцию церемонии ведет Sky News.

Обе партии вели переговоры о поддержке ирландцами правительства меньшинства Мэй в течение около двух недель.

Консервативной партии Великобритании под руководством Мэй по итогам парламентских выборов не хватило голосов для формирования правительства большинства. Мэй, которой газеты приписали ответственность за "эпический провал" партии, заявила о планах сотрудничества с DUP, однако не уточнила, в какой форме оно будет проходить. Ранее сообщалось, что формальной коалиции между DUP и консерваторами не будет, однако DUP обязуется поддерживать правительство тори — в случае, если всем удастся договориться.

Североирландская Демократическая юнионистская партия образована в 1971 году. В 2011 году пять членов парламента от партии выступили за возврат смертной казни, партия выступает против абортов и гей-браков.