Генсек ОБСЕ раскритиковал запрет российских СМИ на Украине

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер, комментируя решение властей Украины запретить российские СМИ, заявил, что люди должны иметь доступ ко всем источникам информации.
"В ОБСЕ у нас есть принципы, и, когда речь идет о свободе СМИ, люди должны иметь доступ к широкому кругу разнообразных источников информации. Должна быть возможность распространять эти вещи", — заявил Заньер агентству Sputnik.
В российском МИД ранее заявили, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации.