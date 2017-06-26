Генсек ОБСЕ раскритиковал запрет российских СМИ на Украине

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер, комментируя решение властей Украины запретить российские СМИ, заявил, что люди должны иметь доступ ко всем источникам информации.



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Шестнадцатого мая украинский президент Петр Порошенко утвердил расширенный список российских граждан и компаний, в отношении которых вводятся санкции. Среди прочего, под запретом оказались ряд российских СМИ, социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также ресурсы Яндекса и Mail.ru.

"В ОБСЕ у нас есть принципы, и, когда речь идет о свободе СМИ, люди должны иметь доступ к широкому кругу разнообразных источников информации. Должна быть возможность распространять эти вещи", — заявил Заньер агентству Sputnik.

В российском МИД ранее заявили, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации.